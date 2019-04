I cori e ululati razzisti a Bakayoko e Kessie in Milan-Lazio di Coppa Italia assumono una dimensione mondiale. La rete antirazzismo internazionale Fare, riferisce il Times, chiede a Fifa e Uefa di predisporre 'speciali misure' per l'Italia, dove intolleranza e discriminazione sono diventati 'un grande problema'. Piara Powar, a capo di Fare, spiega: "Non crediamo che possa cambiare questa situazione. Abbiamo già sentito in passato simili promesse, ma le sanzioni e punizioni fin qui adottate si sono dimostrate inconsistenti. Il nostro appello ora è rivolto a Uefa e Fifa affinché assumano speciali misure. Per noi l'Italia rappresenta un grande problema".