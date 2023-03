Non solo Inter e Milan, secondo il Corriere dello Sport anche la Lazio si è aggiunta alla corsa per Mateo Retegui, protagonista dell’Italia di Mancini con due gol nelle prime due partite in Nazionale. All’estero piace all’Atletico Madrid. L’attaccante è di proprietà del Boca Juniors ma in prestito al Tigre, che ha tempo fino a giugno per riscattarlo per poco più di 2 milioni.