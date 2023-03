Aumenta la fila per Mateo Retegui. L'Inter lo segue da un anno, ma l'esplosione con la maglia della nazionale italiana azzurra complica i piani. L'attaccante italo-argentino piace pure al Milan e, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sta attirando le sirene inglesi della Premier League.



Intanto il calciatore è tornato in Argentina al Tigre dopo aver incontrato i dirigenti tedeschi di Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen insieme a suo padre. Il quale, sempre secondo Il Corriere della Sera, oggi sarà a Milano per vedere l'Inter.