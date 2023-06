Mateo Retegui è stato accostato principalmente alla Fiorentina durante la sessione di mercato in corso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sul giocatore, di proprietà del Boca fino al 2024, ora in prestito al Tigre, c'è una clausola da 15 milioni di euro. I viola ci starebbero pensando, dal momento che l'eventuale cessione di Cabral potrebbe portare un buon incasso e per Jovic è arrivata un'offerta dal Galatasaray.