Mateo Retegui giocherà con la Nazionale italiana e non con quella argentina. Il tema è molto caldo in Sudamerica e l'ha affrontato anche Lionel Scaloni in conferenza stampa: "Se gioca con l'Italia, farà bene. Non ha senso pensare se potesse essere o meno convocato dall'Argentina; non voglio convincere nessuno e magari condizionare il futuro di un giocatore se non sono determinato a convocarlo. È già successo con Marcos Senesi. Non ha senso frenare una carriera. In quella posizione abbiamo ragazzi che pensiamo siano bravi, in futuro vedremo se avremo ragione".