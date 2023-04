Entra, segna ed esulta con le mani alle orecchie. Come Messi, come Riquelme. Ordinaria amministrazione per Mateo Retegui, l'attaccante della Nazionale di Mancini che a 95' ha firmato il gol decisivo per il pareggio del suo Tigre in casa del Gimnasia La Plata. Dopo tre settimane di stop a causa di una distorsione al ginocchio, il classe '99 è tornato in campo da protagonista nel giorno del suo 24° compleanno.



L'ESULTANZA - Entrato in campo nell'ultima mezz'ora, nei minuti di recupero ha sfruttato una respinta centrale del portiere avversario Durso per scaricare un sinistro potente a porta vuota dall'altezza del dischetto del rigore. Corsa sotto il settore ospiti ed esultanza 'alla Topo Gigio', come avevano fatto Riquelme e Messi in passato. Nono gol in campionato per Retegui, che messo definitivamente alle spalle l'infortunio tonrerà in campo nella notte tra mercoledì e giovedì in Copa Sudamericana contro i venezuelani dell'Academia Puerto Cabello in Copa Sudamericana.



LA CONTROPARTITA - Intanto le sue giocate continuano ad essere monitorate anche in Italia, dove l'Inter potrebbe superare la concorrenza di altri club italiani giocandosi la 'carta Colidio'. L'attaccante classe 2000 è di proprietà dei nerazzurri ma in questa stagione sta giocando in prestito al Tigre: 2 gol, 2 assist e la possibilità di rimanere a titolo definitivo. Tra le ipotesi infatti c'è quella di inserirlo nell'affare Retegui, che a fine stagione il Tigre riscatterà dal Boca Juniors per 2,5 milioni di euro. Poi, valuterà tutte le offerte in arrivo.