Le foto di fine anno sono sempre colme di sorrisi, di strette di mano. Lo sono, chiaramente, anche quelle della cena di fine d'anno di casa Napoli, con Ancelotti e De Laurentiis l'uno accanto all'altro. Ed è vero che il rapporto tra i due è sereno, improntato all'ottimismo verso la prossima stagione. Il 'però, c'è sempre: ed in questo caso sono dirama. Perché, però è vero che Ancelotti è una richiesta di CR7 per la panchina della Juventus: perché, però, è vero che il Napoli ha sondato Gasperini. Meglio porre come premessa essenziale un elemento determinante: la fiducia dei dirigenti del Napoli in Carlo Ancelotti è altissima, per questo c'è quasi la certezza che il rapporto tra tecnico e società continui. Il contatto con Gasperini, però, simboleggia un voler esser pronti se dovesse accadere qualcosa.



ACCORDI E PENALI - Tra i silenzi di Ancelotti, imposti per evitare che si parli di mercato ed il contatto con l'attuale allenatore dell'Atalanta, un aspetto importante è rappresentato dalla presenza di pesanti penali nel rapporto contrattuale tra l'ex coach di PSG e Real Madrid ed il Napoli. Nell'andare a regolare il rapporto, Aurelio De Laurentiis ha ottenuto nello stesso ci fossero pesanti clausole che Ancelotti sarebbe costretto a pagare qualora il tecnico decidesse di sciogliere unilateralmente il proprio legame con il Napoli. Si parla di cifre importanti, alte al punto tale che potrebbero dissuadere il club che vorrebbe strappare Ancelotti al Napoli, soprattutto ora che gli anni di contratto restanti sono ancora due e le penali sono molto salate. Fin qui, la nuda cronaca: alla quale va aggiunto un altro elemento. Continua il dialogo costante tra Cristiano Giuntoli, ds del club azzurro, e Vincenzo Ziccardi, avvocato ed agente di Carlo Ancelotti. Un percorso sempre costruttivo che si incrocia con le parole di De Laurentiis delle scorse ore, quando ha parlato di un Ancelotti che partecipa attivamente al mercato del Napoli. CLIMA DISTESO - Le verifiche delle ultime ore, portano a pensare che le penali resteranno ampiamente nei cassetti, mentre Ancelotti cercherà, nella prossima stagione, di capire se c'è la possibilità concreta di vincere qualcosa con il Napoli. Se questi margini per un successo dovessero palesarsi come inarrivabili, allora si apriranno solo alla fine dell'annata 2019/2020 i presupposti per un cambio sulla panchina partenopea.