L'Atalanta ci ha provato fino all'ultimo per Francisco Trincao. L'attaccante classe 1999 del Braga era stato trattato dalla Juventus a gennaio e poi dalla Sampdoria nel corso dell'estate, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'ultima offerta ufficiale pervenuta al club portoghese è stato proprio quella dei bergamaschi nella giornata di ieri.



Un'offerta imprtante, da circa 1 milione di euro per il prestito oneroso più 10 milioni di euro per il diritto di riscatto che prevedeva anche la possibilità di trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze e una percentuale basse sulla futura rivendita. Un'offerta che però il Braga non ha voluto considerare, che ha respinto al mittente e con cui ha tolto il giocatore dal mercato promuovendolo a grande scommessa della propria stagione.