Manuele Baiocchini, presente nel salotto pomeridiano di Sara Benci su Sky Sport 24, ha rivelato un retroscena sul gol di Bakayoko nel derby: "Non ci sono le immagini che lo testimoniano, ma i giocatori in panchina dopo la rete di Bakayoko si urlavano fra di loro 'l'aveva detto', erano sconvolti. Questo perché Tiémoué, ora possiamo rivelare questo retroscena che ci avevano chiesto di non divulgare, da mesi rispondeva ad ogni persona a Milanello che avrebbe segnato contro l'Inter. In panchina si sono ricordati di questa cosa, lui è andato sotto la Curva Sud a battersi il pugno sul petto come a dire 'l'ho fatto per voi'. Ora è idolo della tifoseria, ma non è bastato per fare punti".