Leonardo Bonucci è tornato ad indossare la fascia da capitano della Juventus. Non accadeva da maggio 2017 quando il difensore indossò la fascia nel derby contro il Torino. Una decisione a sorpresa del club bianconero perchè in pochi, alla vigilia, si aspettavano un Bonucci nuovamente capitano.



LA SCELTA - La scelta, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stata però presa di comune accordo dall'intero gruppo. Tutto lo spogliatoio, l'allenatore Massimiliano Allegri e anche i due dirigenti più vicini alla squadra (Nedved e Paratici) hanno avallato la scelta di affidare a Bonucci la fascia per la gara contro il Genoa.



PERDONATO - La Juventus ha provato a mandare un segnale forte a tutto l'ambiente e soprattutto a quella parte del tifo organizzato che non ha ancora perdonato a Bonucci la scelta di dire addio nell'estate 2017 per passare al Milan. La scelta di affidargli la fascia è un messaggio chiaro: la Juventus ha perdonato del tutto Bonucci, che è tornato ad essere un perno importante del gruppo e dello spogliatoio.