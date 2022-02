Emerson Palmieri ha spiegato, in un'intervista riportata da Fichajes.com, il motivo del suo rifiuto di tornare al Chelsea quest'inverno: "Avevo promesso a Juninho (DS del club, ndr.) che sarei rimasto al Lione fino a fine stagione. Sono un uomo di parola e sto bene qui. La prossima stagione? Difficile da dire perché non dipende solo da me, ma qui sono felice".