Tanguy Ndombelé ha già riconquistato l'Olympique Lione. Il presidente del club francese Jean-Michel Aulas, come riporta RMC Sport, sarebbe infatti pronto a riscattarlo dal Tottenham in caso di vittoria dell'Europa League e conseguenti introiti economici da utilizzare proprio per il mercato. Il centrocampista francese è tornato al Lione nelle ultime battute della sessione invernale con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto.