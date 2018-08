Jurgen Klopp è tornato a parlare dell'addio di Emre Can. L'allenatore tedesco dei Reds, ai microfoni del Liverpool Echo, si è espresso così: “Non ho problemi nè rancori con Emre. Lui voleva più soldi, gli ho detto di firmare e poi l’avremmo venduto, ma non era realistico rinnovare ed essere subito ceduti. Non ci sono problemi, Emre ha 24 anni e ci sta voler provare una nuova esperienza in un nuovo paese. Mi disse che dopo quattro anni in Inghilterra voleva provare qualcosa di nuovo, è comprensibile”.