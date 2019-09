Uno degli ultimi acquisti del Parma è stato quello di Emerson Espinoza, centrocampista ecuadoriano classe 2001 preso in sinergia con l’Inter. Ma c’è un retroscena legato al giocatore: a marzo, infatti, gli uruguaiani del Boston River hanno ricevuto un’offerta del Bologna per Espinoza, l’affare poi non andò in porto perché i rossoblù non erano convinti di occupare uno slot da extracomunitario per un 2001. Due giorni fa, invece, il centrocampista era stato proposto alla Spal, che ha ritenuto eccessiva la richiesta di 2 milioni di euro da parte del Boston River.