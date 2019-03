Diego Godin è un promesso sposo dell'Inter. Ve lo abbiamo raccontato, un'operazione ormai alle battute finali e per cui presto arriverà anche l'ufficialità: il difensore uruguaiano ha già svolto le visite mediche in gran segreto a Milano alla fine dello scorso dicembre, ha firmato i precontratti che lo legheranno con un biennale con opzione sul terzo anno al progetto nerazzurro, è totalmente convinto della scelta fatta. Eppure, proprio la Juventus sua avversaria in Champions League ha provato a inserirsi a sorpresa in questa operazione che l'Inter ha definito a parametro zero, perché Godin da tempo è a scadenza di contratto con l'Atlético Madrid nel giugno prossimo.



TENTATIVO FALLITO - Nel mese di dicembre, ovvero da quando Beppe Marotta si è insediato nella dirigenza nerazzurra, la sfida di mercato a distanza con Paratici si è immediatamente accesa sui giocatori a scadenza: uno scambio di piccoli dispetti, telefonate informative, mosse di disturbo. Il ds della Juve si è inserito con l'entourage di Godin a dicembre, ovvero molto prima del gol al Wanda Metropolitano, non è una storia di pochi giorni fa ma di quando l'affare per l'uruguaiano si è davvero concretizzato. I bianconeri hanno rilanciato con un biennale a cifre superiori ai 3 milioni all'anno; Godin ha detto no, aveva dato la sua parola all'Inter e la contromossa della Juve è arrivata solo quando i giochi ormai erano praticamente fatti da parte della coppia Ausilio-Marotta. Storie di dispetti sul mercato, è stato il primo e non sarà l'ultimo. Ma Godin poteva davvero essere bianconero, un inserimento sfumato con l'Inter che aspetta il Caudillo.