C'è un retroscena importante che anima ancora di più la vigilia di Genoa-Milan. Non convocato l'attaccante argentino Gonzalo Higuain, ma la decisione non è stata né della società e né di Gennaro Gattuso.



Come svelato dal Corriere della Sera al termine dell'allenamento Higuain è stato convocato nell’ufficio di Gattuso. L’argentino ha chiesto al tecnico di non essere convocato perché non se la sentiva e l'allenatore, infuriato per le modalità della comunicazione, ha poi acconsentito.