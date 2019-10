Divertente siparietto e retroscena raccontato da Federico Balzaretti, che ai microfoni di Dazn ha svelato un episodio successo ai tempi della Juve: "Prima del suo passaggio all'Inter, quando eravamo a pranzo con tutta la squadra - per farvi capire anche la personalità di Ibra - ci disse che avrebbe finito il pranzo per poi andare a Milano a firmare con il Milan e la sera sarebbe tornato a Torino per salutarci. La sera è tornato, gli abbiamo chiesto come fosse andata e ci ha detto che aveva firmato con l'Inter".