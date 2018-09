Il rinnovo di Mauro Icardi si farà, bisogna solo capire quando. E la data potrebbe essere vicina perchè come svelato dal Corriere dello Sport nel corso della passata settimana la mogile e agente Wanda Nara, ha incontrato in gran segreto il direttore sportivo Piero Ausilio nel suo ufficio privato di Milano.



LA PROPOSTA DELL'INTER - Dopo le telefonate estive, quindi, è arrivato l'incontro per prolungare l'attuale accordo in scadenza 30 giugno 2021 fino al 30 giugno 2023. La proposta dei nerazzurri è quella di portare la parte fissa del suo attuale ingaggio poco sotto i 6 milioni di euro annui e di aggiungere nuovi bonus (anche sulle singole vittorie della squadra) a quelli (gol e risultati finali) già presenti nel contratto.