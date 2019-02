Una sconfitta difficile da digerire, che complica e non di poco i piani della Juventus per il vero obiettivo stagionale, la conquista della Champions, e che ha messo a rischio il percorso nella massima competizione europea già dagli ottavi di finale. Una debacle, quella del Wanda Metropolitano con l'Atletico Madrid tanto inaspettata quanto dolorosa e che ha portato ad un incredibile silenzio lo spogliatoio bianconero.



LA STRIGLIATA - L'unico a prendere la parola nella notte di Madrid, racconta la Gazzetta dello Sport, è stato Federico Bernardeschi che ha provato a caricare i compagni. Nella riunione pre-allenamento del giorno dopo, invece, è arrivata la strigliata di Allegri che ha criticato ampiamente l'atteggiamento tenuto in campo dalla squadra, ma che ha anche provato a scuoterla, ribadendo come "piangersi addosso non serve a nulla. Ora poche parole e lavorare duro".



CR7 IN SILENZIO, RIPOSA COL BOLOGNA? - Chi è rimasto incredibilmente in silenzio è invece Cristiano Ronaldo. Chi ha incrociato l'asso portoghese ha assicurato che è molto nervoso per quanto successo a Madrid e per come è maturata la sconfitta. CR7 vuole sempre il meglio, ma già a partire dalla sfida con il Bologna potrebbe non avere la chance di riscattarsi. Il motivo? Allegri sta pensando ad un possibile turnover per farlo riposare e recuperare energie fisiche e mentali.