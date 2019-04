Emergono nuovi dettagli del caldissimo post-partita di Juventus-Milan, gara vinta in rimonta per 2-1 dai bianconeri fra le polemiche. Sono almeno due le decisioni arbitrali che hanno infatti lasciato scontento il club rossonero e che, a fine gara, ha convinto il direttore tecnico Leonardo a definire il fischietto Michael Fabbri come "inadeguato" ai microfoni delle tv.



Secondo quanto riportato da Radio Radio, però, il dirigente brasiliano non si è limitato a sbottare in televisione. Leonardo, infatti, ha perso il controllo a causa dell’arbitraggio e si è scontrato con lui in prima persona e direttamente nel suo spogliatoio.



Sempre secondo quanto riportato da Radio Radio il dirigente del Milan è entrato nell’area dello spogliatoio dello Juventus Stadium riservata agli arbitri manifestando con foga, battendo i pungi sulla scrivania di Fabbri, il suo disappunto per l’arbitraggio troppo favorevole alla squadra bianconera.​