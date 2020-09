È corsa a due tra Dzeko e Suarez per la maglia numero 9 della Juventus. Da una parte le difficoltà della Roma ad arrivare a Milik e dunque nel liberare il bosniaco, dall’altra la trattativa dell’uruguagio con il Barcellona per la buonuscita e il problema passaporto. Ma c’è un retroscena che avrebbe spinto la Juve a puntare decisamente sull’attaccante blaugrana: come riporta Sky Sport, la dirigenza bianconera ha percepito l’alta ambizione di Suarez fin dai primi contatti con l’entourage, la voglia di rimettersi in gioco e aiutare a vincere un club che ha intrapreso un nuovo ciclo. Dove potrebbe essere protagonista assieme a Cristiano Ronaldo e Dybala.