Khvicha Kvaratskhelia fa impazzire il Napoli e spaventa l'Ajax in vista dello scontro di Champions League, un match che poteva giocare a maglie invertite. I Lancieri hanno avuto l'occasione di prendere il georgiano, lo rivela l'ex giocatore dell'Ajax Shota Arveladze a De Telegraaf: "E' stato offerto all'Ajax in inverno. Ma avevamo poco tempo e il prezzo, quindici milioni di euro, era troppo alto. L'Ajax voleva pagare da nove a dodici milioni. Alla fine il Napoli lo ha comprato per dieci milioni di euro. A volte succedono queste cose".