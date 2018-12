Non sarà un ritiro punitivo. In casa Lazio, quando sul pullman Peruzzi ha annunciato la misura scelta dalla società, c'è stato qualche malumore. La squadra, come riporta il Corriere dello Sport, si sente stressata, sotto attacco. Il periodo è delicato: la sfuriata di Lotito, i faccia a faccia, c'è chi teme che il ritiro sia un regolamento di conti. Inzaghi cercherà di riportarlo ad un tentativo di dialogo. Niente di drammatico.



IL MESSAGGIO DELLA SOCIETA' - La Lazio ha mandato un messaggio chiaro ai suoi calciatori: atteggiamenti come quelli visti a Verona non sono più tollerabili. L'entrata in scena di Lotito non è stata assorbita serenamente dal gruppo, il suo blitz dopo il pareggio contro il Milan potrebbe essere stato un boomerang. Toccherà ad Inzaghi trasformare questo ritiro in aggregativo, da punitivo che sembra. Dovrà trovare le parole giuste per far tornare la Lazio.