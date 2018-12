Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, parla a Sky Sport: "Il ritiro? Sono decisioni che vanno accettate. C'è una società e un allenatore che decidono e noi calciatori dobbiamo ascoltare. Se loro ritengono che sia una formula giusta per riprendere un cammino interrotto è giusto affrontarlo nel migliore dei modi. Non penso sia stata una punizione, quanto una risposta al momento. La squadra ha nelle corde di fare grandi partite come quella di Marsiglia e non si aspettavano evidentemente un calo improvviso. Cercheremo tutti insieme di reagire. In questa settimana ci abbracceremo un po' di più".



SULLA STAGIONE - "Dal punto di vista personale non si possono rifare 29 gol. Sono stagioni che capitano una volta ogni cinque. Servirà fare il massimo che si riesce a fare. Un massimo che credo quest'anno non stiamo dando. Sono venuti fuori problemi nelle ultime partite a livello di mentalità. Riparare ora, finché siamo in tempo"