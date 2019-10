Andoni Zubizarreta svela un retroscena sull'attaccante del Milan Rafael Leao. Prima dell'arrivo al Lille, il portoghese è stato vicino al Marsiglia: "Ha lasciato lo Sporting in una situazione molto particolare - spiega a Prochéen Zubizarreta, ds dell'OM - ma lo sapevamo. Era una situazione troppo complicata per legarci a lui, anche se avevamo tutte le carte sul tavolo. Mi hanno detto però che era il tipo di situazione per cui avrebbero potuto farci storie".