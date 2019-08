Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchetti ha commentato i retroscena su Romelu Lukaku che era trattato anche dalla Juventus: "Posso dire che Lukaku se fosse andato alla Juventus non sarebbe stato proprio depresso (sorride, ndr). Avrebbe giocato con Ronaldo e avuto un allenatore altrettanto affascinante come Sarri; ma l'Inter è sempre stata una prima scelta per Lukaku, con Conte ha un'empatia speciale, non vedeva l'ora".