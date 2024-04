Retroscena Milan: Cardinale scontento di Pioli da dicembre. Anche Ibrahimovic ha deciso: sarà esonerato

Stefano Pioli lascerà il Milan al termine della stagione.nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. La sconfitta nei quarti di finale di Europa League è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, il ciclo è finito, dal primo luglio 2024 il Milan avrà un nuovo allenatore. Gerry Cardinale, patron di RedBird e proprietario del Milan,, tanto che la brutta figura di giovedì potrebbe portarlo a cambiare i piani e a non presenziare al derby contro l'Inter, in calendario lunedì alle 20.45. Ha acquistato il Milan per riportarlo ai fasti del passato, trova inaccettabile che dopo gli investimenti fatti l

. Già a dicembre, prima di Natale, Cardinale aveva scritto al mondo Milan, lamentandosi dei risultati (“Come tutti voi, non sono soddisfatto della nostra attuale posizione in Serie A o della Champions League"), un Milan fuori ai giorni di Champions, out ai quarti di Coppa Italia ed Europa League e a -14 dall'Inter capolista, nell'anno della seconda stella è una macchia che può essere pulita solo con il cambio di allenatore.

In queste settimane i buoni risultati e il pressing di una parte del club, con Furlani in testa, hanno permesso a Pioli di restare al suo posto, il naufragio di Roma ha portato a un finale che sembrava scritto da mesi.che nell'ultimo periodo non è andato oltre qualche dichiarazione di rito,la decisione finale verrà presa insieme a Scaroni, Furlani e Moncada,Per la panchina, a oggi non è calda la pista che porta ad Antonio Conte, che non vede l'ora di tornare ad allenare e strizza l'occhio a rossoneri. Come raccontato da Calciomercato.com, prende quota la pista estera, dopo aver sondato Motta che però ha un accordo di massima con Giuntoli per la Juve. Confermati i contatti con Julen Lopetegui, così come quelli per Fonseca, ex Roma e attuale guida del Lille ( QUI TUTTI I DETTAGLI ).