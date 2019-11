Dopo 30 anni la Lazio sbanca San Siro in campionato, finalmente i ragazzi di Inzaghi sfatano un tabù storico, si portano a casa i 3 punti e l'ennesima vittoria di una settimana da ricordare: 9 punti e quarto posto conquistato.



RETROSCENA MILAN LAZIO - Dopo la partita tutti i giocatori della Lazio sono entusiasti, tra i più euforici come sempre Radu, che ci ha tenuto a ricordare a tutti i presenti, uscendo dalla stadio, due appuntamenti con la storia della sua lunga militanza biancoceleste: la vittoria del 26 maggio, in finale di Coppa Italia contro la Roma, e il tabù San Siro sfatato contro il Milan. Sempre con lui in campo.