Retroscena Milan: Lopetegui scartato prima della protesta, la verità sul contratto

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera,, ma ne ha definito il profilo: giovane, internazionale, con una proposta di gioco moderna, capace di lavorare in team con l’area tecnica del club.Nessuna scelta definitiva è stata ancora fatta, anche perché in lizza ci sono ancora diversi nomi: Conceicao del Porto è uno dei più caldi, insieme a quello di un altro portoghese, Fonseca, in uscita dal Lille. Thiago Motta resta molto apprezzato, ma la Juventus è in vantaggio. Gallardo non convince, De Zerbi costa 15 milioni. Mentre Farioli piace.

(diretto verso il West Ham)non convinceva già da prima della protesta social - #Nopetegui - dei tifosi quando il suo nome è uscito. Infatti non si era mai andati oltre qualche colloquio: nessun precontratto, niente di tutto questo. Infatti poi è stato scartato, senza rimpianti.