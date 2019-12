Carles Aleñá è un nuovo giocatore del Betis, ma poteva anche trasferirsi in Italia: come sottolinea Mundo Deportivo, Maldini ha chiamato personalmente il padre del centrocampista per trattare il passaggio al Milan, ma i rossoneri hanno sbattuto contro il muro eretto dal Barcellona, che contemplava solo la cessione in prestito secco.