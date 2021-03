Nel giorno della presentazione come nuovo allenatore del Milan, Marco Giampaolo aveva più volte pronunciato il nome di Jordan Veretout. Un messaggio nemmeno troppo velato ai dirigenti Maldini e Massara, su quale fosse il prossimo rinforzo da acquisire per il nuovo progetto del club. Il Milan poi ha virato su Ismael Bennacer, perché Veretout ha preferito le lusinghe giallorosse. Il Milan ci aveva provato davvero, arrivando a un passo dall’accordo sia con la Fiorentina sia col giocatore, ma poi l’ha spuntata la Roma e il Milan ha chiuso per l’ex Empoli che ora è fermo ai box.