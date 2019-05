Il Napoli riprenderà gli allenamenti nella giornata di giovedì: un paio di sessioni prima dell'impegno conclusivo di campionato, quello di sabato sera contro il Bologna. Ancelotti sarà, ovviamente a capo delle operazioni, pensando al match del Renato Dall'Ara, ma anche a quello che potrebbe accadere nei dintorni del match. Perché, ci potrebbe essere un vertice con Vincenzo Ziccardi, avvocato del tecnico, e Cristiano Giuntoli, ds degli azzurri. Ziccardi vive ed opera a Parma, a quattro passi dal capoluogo felsineo: una visita di cortesia suona quasi come obbligata. OdG. Facile immaginare che dopo la stretta di mano ed un buon caffè (meglio se preparato da Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli), quale possa essere l'ordine del giorno: formalizzazione dell'impegno a proseguire per la stessa strada, condividere le scelte sul mercato. Perché, al momento, dubbi non ci sono: Ancelotti continuerà a sedere sulla panchina del Napoli, nonostante le lusinghe di CR7, nonostante il Tottenham lo abbia inserito nella short list per un'eventuale possibile sostituzione di Maurizio Pochettino. Le condizioni economiche per dividersi entro il 31 maggio sono note: qualora il Napoli decidesse di separarsi, allora dovrà versare a Carlo Ancelotti 1 milione di euro. Se Ancelotti decide di rescindere dal Napoli, deve pagare 9 milioni di euro circa, salvo accordi consensuali. Repetita iuvant: da qui al 31 maggio, non ci sono i presupposti per bisogna interessarsi a queste cifre. Giusto, invece, continuare a parlare di mercato: in particolare di interessi spagnoli. Carlo Ancelotti continua a guardare a Madrid come punto di riferimento per il mercato: perché se Theo Hernandez è un obiettivo acclarato, Marcos Llorente resiste nei pensieri del tecnico azzurro come profilo possibile per implementare la qualità e la quantità della mediana. Un affare praticabile, soprattutto perché Llorente è fuori dai piani tecnici di Zidane.