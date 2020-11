Spunta un retroscena di mercato su Pedro. Il giocatore della Roma era stato offerto a parametro zero alla Juve prima di approdare a Trigoria. Stessa formula contrattuale utilizzata dai giallorossi, ma i bianconeri hanno declinato l’offerta intanto perché l’obiettivo della società era quello di ringiovanire la rosa e puntare su giocatori come Chiesa e Kulusevski. Inoltre, nonostante Sarri apprezzasse lo spagnolo ex Chelsea, l’esonero del tecnico e l’arrivo di Pirlo avrebbe contribuito ulteriormente a virare in altre direzioni.