Diego Perotti non è più un giocatore della Roma ormai dallo scorso ottobre. Eppure i giallorossi rischiano di dover pagare anche in questa stagione una parte consistente del suo ingaggio. Come riporta Forzaroma.info, il Fenerbahce si farà carico per intero dei 2,5 milioni di euro netti del contratto, solo se l’argentino riuscirà a collezionare almeno quindici presenze stagionali. Altrimenti la società di proprietà dei Friedkin dovrà contribuire. L’accordo, trovato in extremis, è nato dopo le visite mediche del Monito in Turchia, che aveva quasi convinto la società di Istanbul a rispedire Perotti a Roma.