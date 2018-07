Una chiamata, un consiglio prezioso. Cristiano Ronaldo negli scorsi giorni ha avuto un contatto diretto, telefonico, con Carlo Ancelotti, suo ex allenatore e mentore. Uniti dalla vittoria della storica Decima Champions League - la mano dell'attuale allenatore del Napoli è ben stampata sul titolo, vista l'invenzione Di Maria e la capacità di far coesistere CR7 e Bale -, il loro rapporto si è consolidato con gli anni, con stima e amicizia.



LA CHIAMATA - Così, come riferito dal Corriere dello Sport, il fenomeno portoghese si sarebbe rivolto proprio a lui, ex bianconero, per saperne di più sulla società piemontese e, più in particolare, su Massimiliano Allegri. E il "vecchio" maestro non ha potuto fare altro che dare la propria approvazione, visto il rapporto che lo lega al tecnico della Juventus. Allegri è consigliato? Sì, è l'ideale. Legami forti e profondi, parole che indirizzano il mercato.