Emergono retroscena in merito alle ultime, convulse ore in casa Sampdoria, quando la posizione dell'allenatore Roberto D'Aversa sembrava fortemente in bilico. La società blucerchiata, nella persona di Massimo Ferrero, aveva pensato all'esonero e in caso di sconfitta con la Salernitana, D'Aversa non avrà altre occasioni.



Secondo Il Secolo XIX, il Viperetta sarebbe tornato da Dubai intenzionato a sollevare il mister, salvo poi essere convinto da Faggiano a dare ancora fiducia all'ex Parma. Nel mirino di Ferrero però ci sarebbe stato l'ex mister della Juventus Andrea Pirlo, attualmente libero dopo la scorsa stagione in bianconero.