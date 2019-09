Intervistato da RMC Sport, l'allenatore del Marsiglia André Villas-Boas rivela di essere stato cercato dal PSG: "Ero alle Bahamas con la mia famiglia e Nasser Al-Khelaifi mi chiamava tutti i giorni. Lo conosco, perché passo spesso dal Qatar. Mi chiama e mi dice 'André, tutto bene? Voglio che cominci a parlare, a pensare. Leonardo ti chiamerà, mettetevi d'accordo per la prossima volta. Per un prossimo incontro'. E Leonardo mi ha chiamato e abbiamo avuto una bella conversazione. Ma non c'era feeling tra di noi. Allora ho chiamato Nasser e gli ho detto che non sarei venuto. Mi ha chiesto cosa fosse successo, gli ho detto che la telefonata non è andata benissimo. 'Sono tranquillo qui, lasciami tranquillo' gli ho detto".