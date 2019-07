Marco Reus, attaccante del Borussia Dortmund, ha parlato di Jurge Klopp ai microfoni di Dazn: "Mio Dio, è un animale! Uno di quei personaggi che si vedono soltanto in televisione. Se ti si mette davanti con la sua aura, con la sua aggressività, che esce fuori anche anche quando ti sta semplicemente parlando, con il suo fisico, è qualcosa che fa davvero impressione".



E ancora: "Anche il modo in cui ti parla non ha eguali nel calcio. Ti ipnotizza, ti fa un incantesimo che ti lega a lui e non ti lascia andare. Ogni volta che finivamo di parlare, il mio cuore svolazzava. Klopp è assolutamente uno dei motivi per cui sono andato al Broussia Dortmund".