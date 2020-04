Marco Reus, bandiera del Borussia Dortmund (con le sue 8 stagioni all’attivo), in un’intervista al giornale tedesco “Welt”, commenta il cambiamento del calcio negli ultimi anni.



Di questi tempi giocatori come lei e Müller sono a rischio estinzione?

“Non ci saranno quasi più ragazzi come Thomas Müller e me in futuro. Mi viene in mente Francesco Totti e Daniele de Rossi dell’AS Roma. La mia sensazione è che i giocatori che restano in un club per oltre dieci anni o più saranno rari in futuro”.