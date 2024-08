Rezaei: "Inter, Taremi sarà il tuo Sheva"

Inter via Getty Images

L'sta conoscendo, già cinque gol nelle prime tre amichevoli giocate con la sua nuova squadra. E chi lo conosce bene non ha dubbi: "".ha un passato anche in Italia, l'ex difensore ha giocato tra Perugia, Messina e Livorno, oggi è il vice ct della nazionale dell'e ha in un'intervista a Tuttosport presenta Taremi: "È molto bravo, un leader vero. Capace di tenere il gruppo, sta sempre vicino a tutti i suoi compagni di squadra». E calciatore: «Se è un eroe calcistico nazionale? Sì, qui è considerato il più forte di tutti insieme ad Sardar Azmoun".

"Ha un carattere forte in campo. Non è un caso che si sia preso subito la responsabilità di battere i rigori. Parliamo di un giocatore che si muove tantissimo in campo, avanti, sinistra, destra, torna indietro. Marcare uno come lui è difficile. Inzaghi potrà schierarlo in qualsiasi posizione dell’attacco. E volendo anche come mezzapunta. Sicuramente farà molto bene all’Inter. Taremi tecnicamente è forte, come di testa. Ha velocità, batte bene i rigori, sa smarcarsi".- "Contentissimi. Mehdi ha le possibilità di fare molto meglio rispetto a quanto fatto in Portogallo. E l’Inter, giocando un calcio offensivo, può aiutarlo. Inzaghi sfrutta le qualità dei suoi calciatori al 100% e anche di più. Chi scende in campo, lo fa bene. Le transizioni sono ottime, come il giro-palla, gli inserimenti. L’Inter gioca benissimo, segna molto. È una squadra esempio per tutta Europa. E quindi Taremi potrà dimostrare le sue qualità, come viceversa il team sfruttare le sue di peculiarità. Quanti gol può segnare? Difficile rispondere con esattezza. Direi tra i 12 e i 18-20 gol".

- "Lui ha diverse caratteristiche. Un mix di velocità, qualità tecnica, forza di testa.Se avessi marcato Taremi come si sarebbe comportato Mehdi? Io ero veramente molto severo con gli attaccanti avversari (ride, ndr). Ai miei tempi c’erano punte fortissime: Crespo, Batistuta, Vieri, Shevchenko, Simone e Pippo Inzaghi, Del Piero, Totti, Trezeguet, Montella, Delvecchio. Però resto convinto che anche Taremi avrebbe fatto bella figura quando giocavo io. Vedrà, darà tanto all’Inter".

- "Con Lautaro faranno benissimo. L’argentino tiene bene la palla, fa salire la squadra, mentre i movimenti di Taremi possono servire a tutta la squadra. Vedrà quante palle Martinez servirà a Taremi per farlo segnare".