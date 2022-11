Serata di conferenze per l'RFS Riga, ultimo avversario della Fiorentina nel girone di Conference League: ecco le parole del calciatore Kaspars Dubra.



"Ci stiamo preparando alla partita in modo normale, più tardi faremo l'analisi video della partita. Domani vogliamo sentire la vicinanza dei tifosi, cercheremo di giocare per i 3 punti. Non gioco da tempo, ma mi sento pronto e darò il 110%. Jovic? Nella Fiorentina non ci può essere solo una stella, sono tutti giocatori di altissimo livello e ci stiamo preparando per questo".