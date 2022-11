: Parte nettamente in ritardo in occasione del vantaggio ospite ma non può niente sugli altri gol subiti, anzi nel secondo tempo limita il passivo grazie ad un paio di interventi.Nei primi 45 minuti viene praticamente saltato in ogni occasione, dimostrandosi tra i più in crisi del reparto difensivo. Nella ripresa cresce ma il risultato è ormai compromesso.: Anche lui nel primo tempo non ne azzecca uno. Nella ripresa cresce molto e va vicino anche al gol della bandiera; solo Terracciano gli nega la gioca del gol.[dal 2’p.t.: soffre molto le offensive ospiti ma è l’ultimo a mollare. A fine primo tempo offre il pallone del possibile pareggio a Ilic, ma l’attaccante serbo spedisce il pallone di poco sopra la traversa. (dal 15’s.t.: entra a risultato già ampiamente compromesso, senza cambiare le sorti della propria squadra.]Partita molto sofferta visto che dalla sua parte Terzic va sempre sul fondo per crossare e Saponara si dimostra tra i più intraprendenti: nel pallone dal primo al novantesimo .: Primo tempo molto insufficiente per il centrocampista che si dimostra tra i più in difficolta in mezzo al campo. La Fiorentina dalle sue parti entra come nel burro. (dal 15’s.t.: il suo ingresso alza nettamente il baricentro dei lettoni. Se solo fosse entrato qualche minuto prima): Oggi aveva compiti difensivi ma non è in giornata. Non fa filtro e anziche limitare le offensive ospiti le favorisce. Quando esce i Lettoni sono più pericolosi (Dal 28’ s.t.Buon finale di gara per il talento lettone, con qualche spunto offensivo nelle ultime fasi di gioco): Costretto ad aiutare la difesa in fase di ripiegamento, non si fa quasi mai vedere nella metà campo viola. Per questo i Lettoni non creano troppe preoccupazioni al reparto difensivo viola.: ha tantissime difficoltà a creare gioco e la squadra ne risente (Dal 46'Entra in campo per cambiare le sorti della partita e lo si vede subito. Utile ai suoi sia a livello difensivo che negli ultimi metri.: ha il merito di avere l’unica occasione del primo tempo dei padroni di casa, facendo il pelo alla traversa di testa. Ci riprova anche nella ripresa ma Terracciano è sempre vigile e pronto a negargli la gioia del gol.: Solitamente è tra i piu pericolosi dei suoi ma oggi offre una prestazione anonima, sia a livello di spunti offensivi che di aiuto alla squadra in fase di non possesso. Prova a cambiare zona di gioco nella ripresa ma il risultato non cambia.