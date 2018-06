Teo Teocoli suda barcollando sulla sedia, mentre Pardo sgrana gli occhi, non nascondendo pure un certo imbarazzo... eh sì, perché il panorama è davvero di quelli belli tosti e riuscire a non far trasparire neppure un sussulto non è cosa assai semplice.

Va bene che Ria Antōniou è lì a Tiki Taka Russia apposta per allietare gli occhi degli spettatori e far impennare gli ascolti, e poco importa se farfuglia e non conosce bene l'italiano, ma si presume che il buon gusto non venga mai meno... oppure sì? Punti di vista!



Domenica sera la stratosferica modella greca ha offerto in diretta, nel programma Mediaset condotto da Pierluigi Pardo, un vero e proprio siparietto hot quando, affermando candidamente di voler salutare i fan di Instagram che le avevano chiesto di far vedere il vestito (il vestito eh, solo quello), si è alzata e ha camminato in studio per accontentarli.

Che dire? Già il décolleté da paura è in bilico quando Ria è comodamente seduta, ma con l'incedere sui tacchi riceve il colpo di grazia e giù che parte subito mezzo capezzolo.

Dopo, sempre per far vedere meglio il vestito, è il momento del lato B: la biondissima modella si esibisce in una doppia giravolta per poi stendere la gonnellina per sedersi e oops... il cameraman ovviamente indugia proprio lì, dove oltre il rotondissimo fondo schiena si intravede a male pena un 'filo interdentale' che dovrebbe fungere da intimo.

Risultato: mentre Teo Teocoli pare uscito da una sauna, Pardo cerca, non senza difficoltà, di riprendere il 'filo' e passare oltre.



Chiaramente il tutto non è passato inosservato sui social, che con episodi del genere vanno a nozze; così, se c'è chi osanna e benedice Ria con messaggi di questo tipo: “Sei Davvero La Reincarnazione Della Dea Venere Discesa Direttamente Dal Monte Olimpo!”, di contro non manca, e sono in tanti, chi si scandalizza inveendo pure contro la trasmissione: “Grande rispetto per le donne, una bionda scosciata e primo piano da porci. Complimenti per la trasmissione sessista”,“Copritela! E’ oscena, è una trasmissione di calcio, non un porno”, solo per citare due post.



E voi, da che parte state? Intanto godetevi la gallery e meditate!