All’ Arechi di Salerno lo hanno accolto in 15 mila. Festanti, con le lacrime agli occhi. E Ribery, commosso, ma anche un po’ imbarazzato, ha detto: “ Tutto questo è indimenticabile. Ho vinto tanto, ma non sono mica come Maradona! Vengo qui per dare una mano.” No, non è come Maradona anche perché ha 39 anni e il fatto di aver scelto di finire (presumiamo) la sua fulgida carriera in un posto meraviglioso come la Costiera Amalfitana deve aver contato. Ma conta anche che un tempo campioni al culmine della loro avventura, come Zico o Larsen, andavano all’Udinese o al Verona, per non dire di Riva rimasto a Cagliari.. Come se la provincia, appunto, fosse ormai condannata a sogni irrealizzabili e s’accecasse di luce abbagliante solo per una bandiera dal passato glorioso.Un colpo mediatico, l’occasione per un comune sentire, come spesso il calcio sa fare?. Stavolta, nel caso di Ribery, non ci sono solo questioni di soldi, anche di vita. Un teatro meno impegnativo, una piccola città dal clima mite, le rocce a piombo sul mare, bei tramonti, la luna d’argento. E la consapevolezza. Già: tocca rassegnarsi, non si può pensare come Norma Desmond in “Viale del tramonto”: “Io sono sempre grande è il cinema che è diventato piccolo”.