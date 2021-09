È stata una serat di grande emozione per molti atleti dell'ASD Quartotempo di Campi Bisenzio: Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina, ha inaugurato il nuovo campo in erba sintetica donato dalla società viola ai ragazzi, che indosseranno la maglia gigliata nel loro campionato. Il numero uno viola, che ha spiegato di avere fra i suoi nipoti un paio di persone affette da disabilità, ha poi aggiunto ai microfoni dei media presenti (tra cui Calciomercato.com) "Siamo tutti emozionati quando vediamo che questi ragazzi giocano e amano il nostro stesso sport. È qualosa che tocca il cuore, la Fiorentina ha fatto questo lavoro e siamo molto orgogliosi. Il nuovo centro sportivo? Non si può giocare ogni giorno. Domani voglio portare tutti i giornalisti di Firenze a vedere i lavori. Ribery alla Salernitana? Lui è un grandissimo giocatore, ma oggi parliamo d'altro. Porterò questi ragazzi al Viola Park quando sarà terminato".