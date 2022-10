Questo pomeriggio l’ex fantasista di Bayern Monaco, Fiorentina e Salernitana Frank Ribery ha ufficialmente deciso di dire addio al calcio. Il francese, che entrerà a far parte dello staff tecnico di Davide Nicola, ha pubblicato sui propri canali social una lunga lettera di ringraziamento. Questo il post in questione:



"Il calcio per me è passione, divertimento, sacrificio, dedizione. Il calcio è la mia vita. Se oggi ripenso alla mia carriera, sono orgoglioso e più che felice di tutto ciò che ho vissuto. Sono felice per ogni persona che ho potuto incontrare lungo il viaggio, orgoglioso di ogni squadra di cui ho potuto indossare la maglia, sono felice per ogni gol, per ogni assist, per ogni dribbling, per ogni tackle e per ogni titolo. Anche se sono triste che sia finita, ci sono molti più motivi per essere felice di questo mio percorso. So chi devo ringraziare per tutto questo. Innanzitutto voi, i miei fan. Non sempre la strada è stata facile. Ci sono stati anche momenti difficili, nei quali mi avete sempre supportato in maniera incondizionata. Mi avete motivato, mi avete spronato, e mi avete trasmesso dell'amore. Grazie per tutto ciò. In secondo luogo un ringraziamento infinito va alla mia famiglia, che è per me la cosa più importante al mondo. Senza di voi niente sarebbe stato possibile, senza di voi non avrei mai avuto la forza di raggiungere tutto questo e senza di voi tutto quello che ho raggiunto non avrebbe avuto alcun valore. Vi amo! Mi rendo conto di quanto sia sempre più difficile per me scrivere questo testo, pubblicare questo post. Una cosa è chiara: il calcio resterà una parte importante della mia vita. Spero che mi supporterete nel mio percorso futuro, come avete sempre fatto. Mi manca già. La palla, il prato, gli stadi, voi fan. Ma so che sarò sempre vicino a tutti questo. Anche in futuro. Io e il calcio siamo semplicemente una cosa sola.