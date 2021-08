Franck Ribery e Jerome Boateng sono rimasti svincolati, due dei giocatori più importanti negli ultimi anni del Bayern Monaco. Il francese sperava di rimanere alla Fiorentina, ma i viola non hanno puntato su di lui. Il tedesco, invece, ha visto arrivare al capolinea la sua avventura col Bayern. Secondo la Bild i due hanno ricevuto un permesso per allenarsi nel centro sportivo dei bavaresi, in attesa della chiamata giusta.