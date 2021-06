Sebastian Frey, ex portiere della Fiorentina, parla di Frank Ribery, oggi in scadenza, a Radio Toscana: "Non si capisce quale strategia stia portando avanti la Fiorentina. Ribery vuole ancora dare una mano ma ancora non ha ricevuto comunicazioni dal club". Poi, il francese si fa portavoce del 7 della Viola, che gli affida un breve messaggio: "Io voglio restare e la mia priorità è la Fiorentina. Mi trovo bene a Firenze e con i tifosi viola".