, che ha da poco lasciato la Fiorentina per via del mancato prolungamento del suo contratto, ha parlato in collegamento video con Toscana TV: "Due anni con la Fiorentina per me sono stati una bella esperienza, hanno significato tanto. Non sono stati due anni facili, ma ho conosciuto una bella città e tante belle persone. Ho dato il massimo per la squadra e per i tifosi.. Sono sempre stato a disposizione, anche nei momenti più duri.SU VLAHOVIC - "È come un piccolo fratello, lui è un gran giocatore ma deve ancora capire tante cose. Nell'ultimo anno è cambiato tanto, abbiamo visto negli ultimi sette mesi come ha lavorato e come ha giocato. Lui ascolta, e questo è importante. Nel 2006 persi la finale del Mondiale contro l'Italia, io avevo 24 anni, ero giovane, e ascoltavo sempre tutti quanti"., ho pensato veramente a continuare qua a Firenze, non ho mai criticato la società e ho bei ricordi., mi piacerebbe rimanere in questo campionato"."Se può diventare grande? Speriamo. Anche prima di arrivare io conoscevo il club, ha una bella immagine, è importante e non solo in Italia. Non avrei mai pensato di lottare per la salvezza entrambi gli anni, ma questa squadra ha giocato su grandi palcoscenici e ha una grande storia.. L'addio non è stato facile. Io sono una persona vera, ho dato veramente tutto com'è nella mia mentalità.. Però è andata così. Con la stampa italiana ho avuto sempre buoni rapporti, così come in Germania. Sono contento, ho fatto il mio lavoro e aiutato i giovani".SULLA POSIZIONE IN CAMPO - "Mi sono trovato bene a giocare dietro Vlahovic, anche se ho sempre agito a sinistra in carriera. È stato importante, forse anche per Dusan. Kokorin? È stato un momento difficile per lui, anche per via della lingua. Ho parlato molto con lui, è una bella persona e un giocatore importante, ha avuto solo bisogno di più tempo rispetto ad altri".SULLE MIGLIORI GIOCATE - "Peccato che nonostante l'assist a Chiesa abbiamo perso in casa dell'Inter. Peccato poi che non sia riuscito a segnare all'ultima in casa col Napoli. Per un anno abbiamo giocato senza tifosi, sono dispiaciuto perché è stato tutto più difficile, è venuta a mancare una motivazione importante. Domenica? Si affrontano in finale due grandi squadre, speriamo che vinca l'Italia".