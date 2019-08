Dopo essersi svincolato dal Bayern Monaco, Frank Ribery è ora alla ricerca di una nuova squadra. Gli agenti del calciatore francese lo hanno proposto, tra le altre squadre, anche al Torino ma il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava si sono detti non interessati a portare avanti la trattativa.



Ribery, quindi, non vestirà la maglia granata nella prossima stagione. Per rinforzare l'attacco di Walter Mazzarri il primo nome nella lista del Torino è sempre quello di Simone Verdi del Napoli.